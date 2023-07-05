В Ярославле после ЧП с теплоходом увеличилось число пострадавших

В Ярославле в результате столкновения теплохода с бетоном пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

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Как сообщили в департаменте, в приемный покой Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева доставили троих пострадавших, все проходят обследование, поэтому говорить о степени тяжести травм пока рано.

Детей доставили в детский травмпункт и в приемный покой Областной детской клинической больницы.

5 июля пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России сообщила, что около полудня на Тверицкой набережной теплоход с пассажирами на борту врезался в пирс на ярославской набережной.

После столкновения, по данным «Первого Ярославского», на берег были эвакуированы около ста человек.

В настоящее время в рамках доследственной проверки следователи устанавливают обстоятельства происшествия.