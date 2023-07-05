Россиянка наняла разнорабочего, чтобы закопать труп на участке

В Подмосковье местная жительница наняла разнорабочего для того, чтобы закопать тело на ее участке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 5 июля.

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По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел в Солнечногорске. Женщина позвонила разнорабочему, 30-летнему жителю Зеленограда, который регулярно подрабатывал в округе и был известен местным жителям. Заказчица попросила мужчину приехать ранним утром к ней на участок и закопать тело. Выслушав просьбу хозяйки, рабочий обратился в полицию.

Узнав об этом, женщина попыталась скрыть следы преступления и сбросила труп в колодец. после чего подожгла его. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вытащили тело погибшего. По предварительным данным, убитым является 52-летний местный житель. Причину смерти покажет экспертиза. По факту произошедшего проводится проверка.