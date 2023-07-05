В Петербурге задержали иностранца, подозреваемого в сексуальном насилии
Работникам Интерпола удалось задержать в Санкт-Петербурге иностранца, которого объявляли в розыск по делу о сексуальном насилии в отношении подростка. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, 38-летнего гражданина Хорватии остановили 4 июля у дома на Вознесенском проспекте в Петербурге.
Задержанный с 2022 года был в розыске в Хорватии по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
Согласно версии следователей, в 2017 году фигурант применил насилие к 11-летнему мальчику.
Хорват приехал в Россию в 2020 году на работу.
При этом инициатору розыска хорватского гражданина о поимке сообщено. Другие подробности по ситуации с задержанным иностранцев в Петербурге не приведены.
До этого в Московской области разыскивали иностранца, изнасиловавшего семилетнюю девочку.
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