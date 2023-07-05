Круизный теплоход врезался в берег в Ярославле
Речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле. В результате пострадали три человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
По данным источника издания, инцидент произошел на Тверицкой набережной в Ярославле.
«Теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс, пострадали три человека. Все пассажиры эвакуированы на берег», - пояснил представитель экстренных служб.
На кадрах с места происшествия, опубликованных телеканалом 360, видно, что бетонный пирс частично разрушен, а нос теплохода смят. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные машины.
По словам очевидцев, теплоход врезался в пирс недалеко от центрального пляжа.
Ранее в Астраханской области сняли с мели круизный теплоход «Павел Бажов» с 186 пассажирами на борту. Пострадавших в результате ЧП не было.