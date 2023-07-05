Речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле. В результате пострадали три человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

По данным источника издания, инцидент произошел на Тверицкой набережной в Ярославле.

«Теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс, пострадали три человека. Все пассажиры эвакуированы на берег», - пояснил представитель экстренных служб.

На кадрах с места происшествия, опубликованных телеканалом 360, видно, что бетонный пирс частично разрушен, а нос теплохода смят. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные машины.

По словам очевидцев, теплоход врезался в пирс недалеко от центрального пляжа.