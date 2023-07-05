Директора завода в Свердловской области застрелили в его кабинете

В Верхней Пышме Свердловской области застрелили создателя и директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова прямо на территории предприятия. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на местного жителя.

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По словам источника портала, убийца беспрепятственно зашел на территорию завода, прошел в кабинет Лухманова и застрелил его.

Директора завода спасти не удалось, стрелявший сбежал. По данным E1, его тело нашли вчера в районе Залесье, он покончил с собой. Его мотивы неизвестны.

В следственном управлении СК по региону происшествие не прокомментировали, при этом в компании подтвердили порталу, что Лухманов убит.