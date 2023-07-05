Холдинг «Российские железные дороги» восстанавливает работу мобильного приложения и сайта после атаки хакеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В компании пообещали восстановить работу ресурсов как можно скорее. Кассы на станциях и вокзалах продолжают работать штатно — билеты на поезда сейчас можно купить в обычном режиме.

Напомним, ранее компания в сфере кибербезопасности StormWall заявляла, что общее количество DDoS-атак на российские компании во втором квартале 2023 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.