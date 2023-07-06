В Москве арестовали женщину за убийство двадцатилетней давности

Черемушкинский суд Москвы в четверг арестовал женщину, обвиняемую в убийстве своей свекрови, произошедшем 20 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы Ксении Давыдовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток, то есть до 3 августа 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Женщина подозревается в убийстве своей родственницы.

Как сообщили ранее в столичном СК, 12 апреля 2002 года в 20 м от проезжей части Севастопольского проспекта в городе Москве обнаружено тело женщины 1940 года рождения с признаками насильственной смерти. Раскрыть убийство удалось лишь спустя 20 лет.

Следователи выяснили, что Давыдова при участии неустановленного сообщника решила убить свекровь, чтобы завладеть ее квартирой и квартирой бывшего мужа. Давыдова и сообщник сняли квартиру в доме на улице Академика Арцимовича, пригласили потерпевшую как медицинского работника под предлогом сделать укол на дому. Там женщину несколько раз ударили по голове металлическим предметом. Женщина умерла на месте происшествия.