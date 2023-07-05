Охранник угрожал поджечь офис своего работодателя за долги по зарплате

В Петербурге 62-летний охранник едва не поджег офис, требуя вернуть долг по зарплате
В Санкт-Петербурге охранник угрожал коллегам поджогом из-за задолженности по заработной плате. Об этом рассказала «Фонтанка».
Инцидент произошел утром 4 июля в офисе охранной компании на Смоленской улице в Московском районе. Сотрудники позвонили в службу спасения и рассказали об угрозах поджога, которые подкрепляет активными действиями 62-летний охранник. По словам свидетелей, мужчина пришел в здание с канистрой бензина, разлил горючую жидкость по полу и пообещал поджечь ее с помощью зажигалки, которую тут же продемонстрировал.
Налет мужчина адресовал руководству фирмы, а свои действия якобы объяснил требованием выплаты задолженности по заработной плате за полтора месяца.
В итоге охранника задержали под протокол о мелком хулиганстве. Вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела решается в настоящее время.
Ранее учащийся поджег здание гимназии для особо одаренных детей в Братиславе.