Охранник угрожал поджечь офис своего работодателя за долги по зарплате

В Санкт-Петербурге охранник угрожал коллегам поджогом из-за задолженности по заработной плате. Об этом рассказала «Фонтанка».

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Инцидент произошел утром 4 июля в офисе охранной компании на Смоленской улице в Московском районе. Сотрудники позвонили в службу спасения и рассказали об угрозах поджога, которые подкрепляет активными действиями 62-летний охранник. По словам свидетелей, мужчина пришел в здание с канистрой бензина, разлил горючую жидкость по полу и пообещал поджечь ее с помощью зажигалки, которую тут же продемонстрировал.

Налет мужчина адресовал руководству фирмы, а свои действия якобы объяснил требованием выплаты задолженности по заработной плате за полтора месяца.

В итоге охранника задержали под протокол о мелком хулиганстве. Вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела решается в настоящее время.