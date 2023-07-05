Shot сообщил об обнаружении гранаты возле отдела МВД в Москве

Гранату с чекой нашли возле отдела Министерства внутренних дел Лефортово в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

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Как отмечает портал, предположительно, боевую гранату обнаружили на чердаке соседнего с отделом здания на Самокатной улице. На место были направлены экстренные службы.

В начале июня Shot сообщал, что в Москве неизвестный мужчина пришел на территорию воинской части и угрожал устроить теракт.

Злоумышленник потребовал немедленно пропустить его, иначе обещал совершить теракт. Мужчина заявил, что за преступление спецслужбы США пообещали заплатить ему две тысячи долларов, а также устроить его на работу в их ведомство.

В конце мая в Москве в полицию позвонил неизвестный и потребовал привезти ему две шаурмы. Мужчина угрожал взорвать два торговых центра (ТЦ) — «Конкорд» на Шаболовке и «Гименей» на Большой Якиманке, если его требование не выполнят.