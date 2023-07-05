Планировавший взорвать нефтегазовый узел мужчина умер в перестрелке с полицией под Тюменью

Мужчину, который предположительно хотел устроить диверсию, убили в результате перестрелки вблизи деревни Кукушки в Тюменской области. Об этом сообщает Life.

По данным издания, сотрудники оперативных служб попытались задержать его, когда он поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Однако мужчина начал отстреливаться из пистолета, после чего был убит ответным огнем. Оперативники нашли у него самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом.

Предполагается, что диверсант планировал устроить взрыв на стратегическом объекте. Сейчас будет устанавливаться личность погибшего и его возможная связь с зарубежными кураторами.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Тюмени россиянина, которого подозревают в пособничестве украинским спецслужбам. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ заявили, что он склонял военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В спецслужбе считают, что в качестве аргументов задержанный использовал «заведомо ложные сведения, дискредитирующие» армию России, и обещал связать российских военных с представителями украинских разведывательных органов. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.