Число пострадавших при обстреле ВСУ Макеевки выросло до 41

«На сегодняшнюю минуту — 41 человек. Двое детей — 2009 года рождения и 2014 года рождения. Это лёгкие ранения осколками стекла. Один человек погиб — мужчина 1962 года рождения», — цитирует его ТАСС.

По данным СЦКК ДНР, ВСУ выпустили по две ракеты РСЗО по Макеевке и Донецку, а через час — ещё пять снарядов калибра 155 мм по Донецку.