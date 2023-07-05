СК не подтвердил информацию о побеге детей из лагеря на Кузбассе

В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Кемеровской области не подтвердили версию о побеге подростков из туристической группы на Кузбассе. Об этом пишут «Известия».

Три мальчика в возрасте 13, 14 и 15 лет пропали 28 июня. Во время спуска с пика Поднебесный в Междуреченском районе дети ушли вперед от тургруппы и пропали. По факту исчезновения несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

В настоящее врем следователи проверяют все возможные версии исчезновения подростков. Также проверяется версия о намеренном побеге, однако она пока не нашла объективного подтверждения. Поиски детей продолжаются.