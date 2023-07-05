ФСБ задержала замначальника УФСИН по Республике Крым за получение взятки

По данным ведомства, с 2022 года питерская фирма ежедневно доставляла посылки арестантам в СИЗО. Глава компании создала интернет-магазин для выбора и покупки товаров для нужд заключенных. Первый замначальника вместе с подчиненными получал от предпринимательницы деньги за покровительство и провоз бандеролей без досмотра.