На Байкале во время шторма пропал 50-летний байдарочник

На Байкале разыскивают байдарочника, его товарищ на резиновой лодке, также попавший в шторм, был найден. Информация об этом появилась на сайте Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

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О происшествии в акватории Байкала спасатели узнали вечером 4 июля. Тогда стало известно, что двое мужчин попали в шторм в устье Верхней Ангары и из-за сильного ветра разделились.

Один из туристов, передвигавшийся на резиновой лодке, смог связаться с экстренными службами. Его нашли через полтора часа поисков примерно в 2 километрах от берега в районе губы Дагары и подняли на борт спасательного катера. Уточняется, что во время поисковых работ он оставался на связи.

По данным Telegram-канала Babr Mash, мужчине 54 года, а его пропавшему партнеру по сплаву — 50 лет.

Поиск туриста был приостановлен на ночь, но в настоящее время продолжается.