Крымский фермер обнаружил воронку с обломками беспилотника
Крымский фермер обнаружил воронку с обломками беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
Отмечается, что владелец фермерского хозяйства в Раздольненском районе республики обходил территорию вечером 4 июля.
«Мужчина наткнулся на воронку диаметром около 70 см. В ней лежали обломки неизвестного беспилотника», — добавили в СМИ.
Вскоре после обнаружения беспилотника фермер вызвал оперативные ведомства. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что БПЛА самолетного типа.
При этом пока неизвестно, кто запустил данный аппарат.
Пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА не было, подробности выясняются.
До этого обломки БПЛА нашли в Красногвардейском районе Крыма при уборке зерна. Подчеркивается, местные жители заметили БПЛА во время сельскохозяйственных работ днем 3 июля.