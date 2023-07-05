Крымский фермер обнаружил воронку с обломками беспилотника

Крымский фермер обнаружил воронку с обломками беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Отмечается, что владелец фермерского хозяйства в Раздольненском районе республики обходил территорию вечером 4 июля.

«Мужчина наткнулся на воронку диаметром около 70 см. В ней лежали обломки неизвестного беспилотника», — добавили в СМИ.

Вскоре после обнаружения беспилотника фермер вызвал оперативные ведомства. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что БПЛА самолетного типа.

При этом пока неизвестно, кто запустил данный аппарат.

Пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА не было, подробности выясняются.