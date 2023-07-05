ФСБ предотвратила теракт на Сахалине

На Сахалине задержали сторонника украинского неонацизма (имеющего гражданство РФ), готовившего теракт на энергетическом объекте и в военкомате, сообщил ТАСС Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства.

43-летний гражданин России планировал устроить теракты в Южно-Сахалинске. Его действия координировала одна из террористических организаций Украины. По месту проживания правоохранители нашли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи с инструкциями по его изготовлению, а также большое количество экстремистского и террористического контента.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к теракту») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Последняя предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Мужчина находится под стражей.