Река Колва в Коми загрязнена нефтью после повреждения нефтепровода

В Республике Коми специалисты выявили загрязнение нефтепродуктами реки Колва протяженностью 5 км после повреждения нефтепровода компании «Нобель ойл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Проведено обследование течения Колвы с воздуха, выявлено загрязнение протяженностью 5 км», — сказал источник агентства.
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По информации Министерства природы и окружающей среды Республики Коми, разгерметизация нефтепровода диаметром 219 мм у компании «Нобель Ойл» произошла 1 июля. Участок разгерметизации находится на расстоянии полкилометра от реки Колва, начиная от кустовой площадки №1 до узла запорной арматуры №1. Нефтесодержащая жидкость по территории утекла в реку, загрязнив около 0,9 гектара почвы. Однако информация о разгерметизации была передана только 2 июля в 16:15 по московскому времени.
По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, в реку могло попасть около 1 тыс. кубометров нефти.
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