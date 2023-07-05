Река Колва в Коми загрязнена нефтью после повреждения нефтепровода

В Республике Коми специалисты выявили загрязнение нефтепродуктами реки Колва протяженностью 5 км после повреждения нефтепровода компании «Нобель ойл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации Министерства природы и окружающей среды Республики Коми, разгерметизация нефтепровода диаметром 219 мм у компании «Нобель Ойл» произошла 1 июля. Участок разгерметизации находится на расстоянии полкилометра от реки Колва, начиная от кустовой площадки №1 до узла запорной арматуры №1. Нефтесодержащая жидкость по территории утекла в реку, загрязнив около 0,9 гектара почвы. Однако информация о разгерметизации была передана только 2 июля в 16:15 по московскому времени.