Стала известна мощность взорвавшегося в подмосковной военной части дрона

Мощность взрыва беспилотника в военной части в Кубинке составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным информационного ресурса, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил три листа металлической кровли на территории части. По предварительным оценкам экспертов, мощность взрыва составила 1000 грамм в тротиловом эквиваленте.

Как передает Baza, обломки дрона были отправлены на экспертизу.

4 июля в экстренных службах сообщали, что на территории одного из военных объектов подмосковного города Кубинка упал БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших не оказалось, разрушений не зафиксировано.

Стало известно также, что два беспилотника были сбиты неподалеку от села Валуево в Новой Москве. Уточнялось, что инцидент случился около 6:00 мск 4 июля. Жители Новой Москвы обратились в оперативные службы с сообщением о звуках взрывов.