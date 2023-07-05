В Екатеринбурге при пересечении границы задержан подозреваемый в госизмене
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и пограничники задержали уроженца Украины с гражданством РФ, который оказывал Вооруженным силам Украины (ВСУ) финансовую помощь. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина был задержан в аэропорту Кольцово при попытке пересечения границы.
По данным ФСБ, во время спецоперации 39-летний уроженец Украины переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ.
Также в ФСБ заявили, что он «совершил конкретные действия» для покупки оборудования спутниковой связи в интересах артиллерийских подразделений ВСУ. Это оборудование предназначалось для передачи координат расположения российских войск, подчеркнули в спецслужбе.
Против мужчины возбудили дело о госизмене.
Накануне, 4 июля, сотрудники ФСБ задержали в Тюмени россиянина, который пытался склонить российских военных к переходу на сторону ВСУ.
По данным ФСБ, он пытался убедить офицера одной из воинских частей перейти на сторону ВСУ вместе с его подразделением после прибытия в зону спецоперации. Также он обещал офицеру организовать связь с сотрудниками украинских спецслужб.