Россиянина с начиненными марихуаной мармеладными мишками арестовали

В Татарстане арестовали по статье о неподчинении требованиям полицейских 35-летнего жителя Казани , у которого обнаружили мармелад с наркотиками. Об этом в среду, 5 июля, сообщает в Telegram издание Baza.

Мужчину задержали 3 июля, когда во время осмотра его машины полицейские обнаружили 730 граммов мармеладных мишек с марихуаной. Также был найден тайник казанца, где хранился и остальной товар. Находка была изъята, а мужчина взят под стражу по административной статье. Однако, по информации издания, в отношении него уже возбуждено уголовное дело.