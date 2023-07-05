Избитые в Чечне Милашина и Немов прибыли в одну из московских больниц

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из больниц Москвы . Об этом бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил в Telegram-канале.

«Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц», — написал Венедиктов.

Милашину и Немова избили в Грозном неизвестные во вторник, 4 июля. Журналистке сломали пальцы, обрили налысо и облили зеленкой, Немов получил ножевое ранение в ногу. Пострадавших сначала транспортировали в медицинское учреждение Беслана, затем отправили в столицу частным самолетом.