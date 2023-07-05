Россиянин попал под суд по делу 1988 года о надругательстве над несовершеннолетней

Россиянин предстанет перед судом по делу об изнасиловании ребенка, совершенном 35 лет назад. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России по Республике Тыва.

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Изнасилование 13-летней девочки, в котором обвиняют 57-летнего местного жителя, произошло в июле 1988 года. Следствие вернулось к нему в рамках работы с материалами тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы. Сотрудникам СК удалось доказать причастность мужчины к надругательству над несовершеннолетней под угрозой убийства. Его задержали и допросили.

По версии обвинения, в день инцидента злоумышленник ехал на мотоцикле по окраине поселения и увидел незнакомую девочку, гулявшую в одиночестве в безлюдном месте. Мужчина воспользовался этим и совершил сексуальное нападение на потерпевшую, угрожая ей расправой.

Уточняется, что ранее супруга обвиняемого заявляла о его непричастности к изнасилованию, а ее муж длительное время отбывал наказание за другие преступления в местах лишения свободы.

Теперь тувинец ответит за преступное деяние 35-летней давности. Его дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.