Суд приговорил к 17 годам девушку, устроившую стрельбу в детсаду

Девушка, устроившая стрельбу в детском саду в Красноярске, приговорена к 17 годам колонии, сообщает пресс-служба судов Красноярского края. Об этом пишет ТАСС.

© T.me/truekpru

19-летняя Полина Дворкина появилась в детском саду №31 весной 2022 года с ружьем под пальто. Воспитатели вызвали полицию и попытались изъять оружие, но в ходе борьбы произошел выстрел.

Инструктор по физподготовке смогла повалить Дворкину и удерживать ее до приезда правоохранительных органов. Никто не пострадал. Следствие также обнаружило, что в тот же день Дворкина перед походом в сад убила своего 56-летнего отца.