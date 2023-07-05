Город Валуйки Белгородской области попал под обстрел

Губернатор Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрелом ВСУ сейчас находится город Валуйки. Он также приложил фотографии с места происшествия.

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По данным главы региона, сработала система ПВО, при этом есть разрушения на земле.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Сильно повреждены два частных жилых дома и 5 автомобилей. Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход, добавил Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.