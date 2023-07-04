Стало известно о работе ПВО над Белгородом

Над Белгородом сработала система ПВО. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.