Стало известно о работе ПВО над Белгородом
Над Белгородом сработала система ПВО. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он.
Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Ранее он сообщал, что ВСУ нанесли по Белгородской области 3 июля около 130 ударов. В частности, под обстрел попали села Нехотеевка, Журавлевка, Солнцевка, Пороз и Кукуевка.
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