В Макеевке сообщили о повреждении больницы в результате обстрела ВСУ

Здание одной из больниц в Макеевке в Донецкой Народной Республике получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах региона.

«Были попадания возле больницы, есть повреждения», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, добавил он.