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ТАСС: здание больницы повреждено в результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ

Здание одной из больниц в Макеевке в Донецкой Народной Республике получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

В Макеевке сообщили о повреждении больницы в результате обстрела ВСУ
© РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах региона.

«Были попадания возле больницы, есть повреждения», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, добавил он.

Ранее стало известно, что украинские войска выпустили по Макеевке десять ракет из РСЗО.