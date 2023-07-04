В Макеевке сообщили о повреждении больницы в результате обстрела ВСУ

ТАСС: здание больницы повреждено в результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ
Здание одной из больниц в Макеевке в Донецкой Народной Республике получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах региона.
«Были попадания возле больницы, есть повреждения», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, добавил он.
Ранее стало известно, что украинские войска выпустили по Макеевке десять ракет из РСЗО.