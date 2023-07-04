На Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде произошел пожар

В Великом Новгороде на Лужской ТЭЦ произошел пожар. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Согласно информации «Пятого канала», возгорание произошло в 19:00. При этом до пожара со стороны ТЭЦ местные жители услышали сильный хлопок.

Прибывшие на место экстренные службы установили, что возгорание произошло на производственном объекте площадью 2,3 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К 20:36 пожар удалось локализован, ликвидировав открытое горение.