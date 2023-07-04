В Петербурге произошел пожар на заводе по производству бытовой химии

На территории завода по производству бытовой химии в Санкт-Петербурге произошёл пожар на площади 300 кв. м.

Об этом информирует ГУ МЧС России по городу.

На данный момент возгорание удалось локализовать.

Информации о возможных пострадавших в результате пожара не поступало.