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На заводе по производству бытовой химии в Санкт-Петербурге произошёл пожар

На территории завода по производству бытовой химии в Санкт-Петербурге произошёл пожар на площади 300 кв. м.

В Петербурге произошел пожар на заводе по производству бытовой химии
© РИА Новости

Об этом информирует ГУ МЧС России по городу.

На данный момент возгорание удалось локализовать.

Информации о возможных пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.