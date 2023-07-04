В Петербурге произошел пожар на заводе по производству бытовой химии

На заводе по производству бытовой химии в Санкт-Петербурге произошёл пожар
На территории завода по производству бытовой химии в Санкт-Петербурге произошёл пожар на площади 300 кв. м.
Об этом информирует ГУ МЧС России по городу.
На данный момент возгорание удалось локализовать.
Информации о возможных пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.