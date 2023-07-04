Избитых в Чечне Милашину и Немова доставят в Москву чартерным рейсом

«Я созванивался с Александром, они в РКБ сейчас. Вроде бы он подтверждает, что будет борт, но это не борт МЧС, а какой-то чартер. Он не уточнил, какой чартер, но сказал, что вроде бы, да, отправляют», – рассказал Цгоев.