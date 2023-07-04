Избитых в Чечне Милашину и Немова доставят в Москву чартерным рейсом
Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев заявил, что адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина, которые ранее стали жертвами нападения в Чечне, будут доставлены в Москву чартерным рейсом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я созванивался с Александром, они в РКБ сейчас. Вроде бы он подтверждает, что будет борт, но это не борт МЧС, а какой-то чартер. Он не уточнил, какой чартер, но сказал, что вроде бы, да, отправляют», – рассказал Цгоев.
Он также добавил, что врачи одобрили перелёт для пострадавших.
По словам Цгоева, пока неизвестно, во сколько прибудет борт. Сам Немов заявил, что самолёт уже вылетел.
Утром 4 июля группа неизвестных избила в Чечне журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
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