Задержанного в Чехии вора в законе экстрадировали в Армению

Задержанного в Чехии вора в законе Виталия Авдияна экстрадировали в Армению по делу о вымогательстве, сейчас он находится под арестом. Об этом сообщает «Прайм Крайм» .

По данным следствия, 26 марта 2016 года Авдиян, находясь в ресторане на проспекте Комитаса в Ереване, применил силу в отношении одного из мужчин и, угрожая членам его семьи, потребовал 20 тысяч долларов. Узнав, что потерпевший приехал в заведение на автомобиле Range Rover Sport, вор в законе потребовал у него ключи от машины. Испугавшись, мужчина отдал их. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, было возбуждено дело. В это время обвиняемый уехал из страны.