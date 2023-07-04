Драка мужчин на трамвайных путях в Москве попала на видео

«У станции метро "Авиамоторная" мужчина слишком много внимания уделял незнакомой ему девушке, да так, что та попросила помощи у прохожих парней. Те мужчине нагрубили, и он полез драться», — пояснил автор видео, на кадрах которого запечатлен конфликт.