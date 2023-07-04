Стали известны имена россиян, погибших на борту судна в Болгарии
Генеральное консульство России в болгарском городе Варне заявило, что на борту судна в городском порту погибли россияне Александр Креминский и Артем Галушенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что точная причина гибели россиян пока неизвестна.
«Александр Креминский 1965 года рождения и Артем Галушенко 26 декабря 1991 года рождения, оба граждане России... Причину (их гибели – прим. ред.) не уточняют предварительно, известно, что их нашли в трюме судна», – рассказали в генконсульстве.
Там также добавили, что по факту гибели россиян проводятся следственные действия. Выйти на связь с родственниками погибших пока не получилось.
О смерти российских моряков ранее сообщили местные СМИ. Тела погибших обнаружили на борту землечерпательного судна «Милфорд».