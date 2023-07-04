Стали известны имена россиян, погибших на борту судна в Болгарии

«Александр Креминский 1965 года рождения и Артем Галушенко 26 декабря 1991 года рождения, оба граждане России... Причину (их гибели – прим. ред.) не уточняют предварительно, известно, что их нашли в трюме судна», – рассказали в генконсульстве.