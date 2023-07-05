Власти Курской области сообщили об обстреле поселка в регионе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Глава региона уточнил, что подробности об атаке появятся позднее.

Утром 5 июля Telegram-канал Shot сообщал, что в результате обстрела ВСУ было повреждено здание школы в Курской области. Уточнялось, что обстрелу подвергся поселок Теткино, находящийся в Глушковском районе. Всего было зафиксировано не менее 12 прилетов.

3 июля Старовойт заявлял, что село Троицкое Кореневского района и поселок Теткино попали под обстрел. Пострадавших нет, повреждены дома и автомобили.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.