Удар молнии убил человека в Воронежской области
Представитель департамента здравоохранения региона Любовь Левшакова рассказала, что в Лискинском районе Воронежской области один человек погиб в результате удара молнии. Ещё три человека, среди которых два ребёнка, пострадали. Об этом сообщает ТАСС.
«Пострадало четверо человек, в том числе два ребенка. Один пострадавший скончался, еще один переведен в ожоговое отделение областной больницы № 1 в тяжелом состоянии. Один ребенок проходит лечение в Лискинской районной больнице, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй ребенок в крайне тяжелом состоянии готовится к транспортировке в областную детскую больницу № 2», – рассказала она.
Врач Лискинской районной больницы добавила, что среди пострадавших двое были отправлены в реанимацию (женщина 1994 года рождения и ребёнок 2017 года рождения), а один в отделение травматологии (ребёнок 2022 года рождения). Уточняется, что удар молнии произошел 3 июля около 21:00 по мск. В момент происшествия пострадавшие находились на открытой местности.
Ранее один человек погиб от удара молнии в Краснодаре.