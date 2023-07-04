Удар молнии убил человека в Воронежской области

«Пострадало четверо человек, в том числе два ребенка. Один пострадавший скончался, еще один переведен в ожоговое отделение областной больницы № 1 в тяжелом состоянии. Один ребенок проходит лечение в Лискинской районной больнице, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй ребенок в крайне тяжелом состоянии готовится к транспортировке в областную детскую больницу № 2», – рассказала она.