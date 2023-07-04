Беспилотники в Новой Москве сегодня: последние новости об атаке дронов 4 июля

Во вторник, 4 июля, Киев предпринял попытку атаки беспилотниками на Новую Москву и Подмосковье. Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно уничтожили все дроны. Рассказываем, что известно о новом неудавшемся теракте Киева, который временно нарушил работу «Внуково».

Напомним, что первые сообщения об атаке беспилотников в Новой Москве появились в СМИ около 6:30 утра. Тогда РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что сбить дроны удалось возле населенного пункта Валуево. БПЛА упали в поле, в результате происшествия никто не пострадал.

Видео дня

После этого Telegram-канал Mash опубликовал видео очевидцев — местные жители засняли облако дыма, которое они заметили в небе после звуков, похожих на взрывы. В публикации утверждается, что между двумя «взрывами» прошло примерно пять минут, а сам звук мог быть работой ПВО.

Отметим, что поселок Валуево находится всего в 5 км от аэропорта «Внуково». Согласно табло вылета на сайте аэропорта, рейсы после 5:00 были задержаны. Самолеты, которые направлялись во Внуково – их перенаправили в другие аэропорты из Москвы. Они летели как из других городов России, так и из Шарм-эш-Шейха и Дубая. Пилотам самолета из Анкары пришлось некоторое время кружить вокруг Внуково в ожидании разрешения на посадку – чуть более часа.

Беспилотники в Новой Москве и Подмосковье: официальные комментарии

Позднее Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил, что на территории Новой Москвы и Москвы сбили беспилотники. Градоначальник подчеркнул, что на момент публикации экстренные службы уже начали работу на местах ЧП.

Также он сообщил, что в 8:00 мск ограничения на взлет самолетов и посадку в аэропорте «Внуково» были сняты.

Один дрон был уничтожен в Калужской области. Позднее СМИ сообщали, что в небе над регионом сбили еще один беспилотник. Пострадавших и разрушений вследствие инцидента также удалось избежать.

Кроме того, в Сети стали распространяться слухи, что после падения дрона в двухэтажном гараже в деревне Кривошеино в Новой Москве начался пожар. Однако пресс-служба ГУ МЧС по Москве опровергла эту информацию. Там заявили, что причиной возгорания в гараже стала неисправность электрической проводки. РИА Новости сообщало, что в 07:06 пожар локализовали, а в 07:30 — полностью ликвидировали.

«Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны», — подчеркнули там.

Следом атаку прокомментировали в Минобороны РФ. Там заявили, что всего Киев использовал для атаки пять беспилотников: четыре сбили на территории Новой Москвы, еще один потерпел крушение на территории Одинцовского района.

первые два беспилотника сбили у деревни Кривошеево;

еще два — в районе села Валуево;

еще один вывели из строя в районе Кубинки. Позднее стали известны населенные пункты, рядом с которыми сбили беспилотники. Список опубликовало РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах:

В Минобороны атаку БПЛА назвали терактом. Силы ПВО и РЭБ смогли ликвидировать летательные аппараты и не допустить повреждений на земле, подчеркивали в ведомстве.

Уже днем атаку беспилотников прокомментировали в Кремле. Как сообщает ТАСС, представитель президента Дмитрий Песков отметил, что все они были уничтожены системами ПВО и РЭБ.