Россиянина осудили на 3,5 года за военную контрабанду в Европу и США

В Крыму суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам заключения 40-летнего жителя Симферополя, который отправлял в Европу и США товары военного назначения. Об этом во вторник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

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По данным ведомства, мужчина покупал товары химзащиты у частных лиц и перепродавал их за границу. Для этого он создал свой интернет-магазин. Всего фигурант отправил 11 посылок в Америку, Грецию, Германию, Францию, Великобританию, указав в документах, что внутри коробок находятся шапки, маски и сумки. Контрабанду перехватили таможенники.