Бывший сотрудник OceanGate Дэвид Лохридж задолго до гибели пассажиров батискафа "Титан" предупреждал об опасности погружения в этом аппарате. Детали его споров с главой компании Стоктоном Рашем приводит The New Yorker.

Будучи директором по морским операциям, еще в 2018 году Лохридж выражал руководству сомнения в безопасности батискафа "Титан". После этого он был уволен, впрочем, как и советник OceanGate Роб Маккалум. Тот отказался работать с компанией из-за тех же проблем с подводным аппаратом. в переписке между ними Лохридж выражал беспокойство, что Раш "убьет себя и других в стремлении повысить свое эго". Он даже назвал батискаф "несчастным случаем, который только и ждет, чтобы произойти". По его словам, сам бы он ни за какие деньги не стал бы управлять "Титаном".

61-летний Стоктон Раш был известен как человек с богатой родословной и предприниматель-экстремал. Двое его предков подписали Декларацию о независимости США (Ричард Стоктон и Бенджамин Раш, в честь которых он получил имя). Дед был нефтяным и судоходным магнатом. В 1981 году отличился и сам Стоктон, став самым молодым в мире пилотом реактивного самолета в 19 лет, а в 1984 окончил курс аэрокосмической инженерии в Принстоне. Вначале он хотел быть летчиком-истребителем, потом мечтал стать первым человеком на Марсе. Но в конце концов его привлек именно океан.

В 2009 году Раш стал со-основателем компании OceanGate, чтобы показывать туристам подводный мир. Однажды он сказал: "Если три четверти планеты - это вода, почему вы не можете получить к ней доступ?" Проект с самого начала был настоящей авантюрой. Первый подводный аппарат, построенный OceanGate, представляет собой отремонтированное судно почти двадцатилетней давности. Оно управляется контроллером от игровой приставки PlayStation 3, изначально не предназначенным для подводных экспедиций. Никаких запасных систем управления на случай проблем с джойстиком нет. Аппарат получил название "Циклоп 1", используется он для исследовательских целей и может погружаться на глубину до 500 метров.

Именно на его основе впоследствии создали злополучный "Титан" (изначально - "Циклоп 2"), уже для туризма. Этот батискаф тоже управлялся контроллером, хотя он должен был опускаться почти на 4000 метров (то есть примерно в 8 раз глубже).