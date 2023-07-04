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Стала известна причина падения автомобиля со второго этажа парковки ТЦ на западе Москвы

Женщина, находившаяся за рулем иномарки, выпавшей со второго этажа парковки торгового центра на западе Москвы, испугалась и перепутала педали. Об этом стало известно во вторник, 4 июля.

Стала известна причина падения автомобиля со второго этажа парковки ТЦ на западе Москвы
© Денис Воронин / АГН Москва

По предварительным данным, машину пострадавшей подрезал таксист. Женщина испугалась, перепутала педали газа и тормоза, врезалась в ограждение и вылетела на улицу.

Как сообщил «МК», в результате водитель иномарки получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на многоуровневой парковке ТЦ на западе Москвы. По данным источника «ВМ», пострадавшую вытащили из салона очевидцы. Последствия происшествия попали на видео.

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