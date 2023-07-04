На Камчатке МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебного полета

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебного полета на Камчатке. Ведутся поиски экипажа, пишет ТАСС.

В пресс-службе Тихоокеанского флота пояснили, что самолет пропал с радаров над морем в Камчатском крае.

«4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31», - заметили в ТОФ.

МиГ-31 выполнял учебный полет без боекомплекта, уточнили в пресс-службе.

К месту аварии направлены поисково-спасательные отряды. Причины аварии выясняются.