На Камчатке МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебного полета
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебного полета на Камчатке. Ведутся поиски экипажа, пишет ТАСС.
В пресс-службе Тихоокеанского флота пояснили, что самолет пропал с радаров над морем в Камчатском крае.
«4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31», - заметили в ТОФ.
МиГ-31 выполнял учебный полет без боекомплекта, уточнили в пресс-службе.
К месту аварии направлены поисково-спасательные отряды. Причины аварии выясняются.
Напомним, что в конце апреля 2023 года МиГ-31, выполнявший учебный полет, рухнул в Мурманской области. Летчики смогли катапультироваться и не пострадали.
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