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На Камчатке МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебного полета

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебного полета на Камчатке. Ведутся поиски экипажа, пишет ТАСС.

На Камчатке МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебного полета
© РИА Новости

В пресс-службе Тихоокеанского флота пояснили, что самолет пропал с радаров над морем в Камчатском крае.

«4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31», - заметили в ТОФ.

МиГ-31 выполнял учебный полет без боекомплекта, уточнили в пресс-службе.

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К месту аварии направлены поисково-спасательные отряды. Причины аварии выясняются.

Напомним, что в конце апреля 2023 года МиГ-31, выполнявший учебный полет, рухнул в Мурманской области. Летчики смогли катапультироваться и не пострадали.

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