Пожарные ликвидировали возгорание крыши здания в Столешниковом переулке

Возгорание кровли здания в Столешниковом переулке ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 4 июля.

По данным ведомства, пожарные справились с огнем в 15:41.

— На данный момент информации о пострадавших не поступало, — резюмировали в пресс-службе МЧС.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на крыше нежилого двухэтажного дома № 7, строение 2, в Столешниковом переулке. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На момент прибытия сотрудников МЧС люди эвакуировались из здания. Процесс тушения попал на видео.