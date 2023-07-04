Роспотребнадзор: 115 человек отравилось в приамурском лагере

В лагере в Приамурье отравилось 115 человек. В больнице остаются четыре человека, трое из них дети, заявили в Роспотребнадзоре. На сообщение ведомства обратило внимание радио "Говорит Москва".

Также среди госпитализированных числится вожатый лагеря "Белые горы", где произошло отравление. Ранее сообщалось о 21 госпитализированном.

Напомним, на базе отдыха были зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией. В ходе проверки выяснилось, что в пищеблоке лагеря есть множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Также оказалось, что администрация и медперсонал не сообщали вовремя о случаях заболевания среди отдыхающих детей.