Полиция возбудила дело из-за порезанных флагов на могилах участников СВО

Во Владивостоке полиция возбудила дело по факту надругательства над российскими флагами на Морском кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

3 июля стало известно о том, что неизвестные изрезали флаги России, установленные на могилах участников специальной военной операции (СВО). Всего было порезано 39 флагов, уточняет ТАСС .

Вандалы не тронули оставленные на могилах флагштоки. Они обрезали флаги, оставив лишь несколько сантиметров материи. При этом злоумышленники не повредили ни одного флага с родами войск, которые также были установлены над могилами.