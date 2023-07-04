Россиянка вломилась в чужую квартиру, сходила в туалет и легла к спящей паре

В Новосибирске пьяная девушка вломилась в чужую квартиру, сходила в туалет и легла в кровать к спящей паре. О необычном происшествии в российском городе сообщается в Telegram-канале Shot.

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Владелица квартиры на улице Троллейной пояснила изданию, что около трех часов ночи проснулась от непонятной возни в кровати. Россиянка включила свет и обнаружила в кровати незнакомку. Ничего не объясняя, последняя мяукнула и закинула на стол свои носки.

Выпроводить гостью удалось не сразу: она возмущалась, что хозяева квартиры портят ей утро. Когда ее выставили, она еще долго звонила в дверь ошарашенной паре.

Позже выяснилось, что гостья проживает по другому адресу, в этом доме она была у друзей. Те рассказали, что девушка напилась, поскольку скучает по парню, который сейчас служит в армии. Сама дебоширка отказалась раскрывать причины такого поведения.