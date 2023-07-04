Спасатели в Подмосковье вытащили мужчину из перевернувшегося автомобиля

В Подмосковье спасатели вытащили мужчину из перевернувшегося автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» во вторник, 4 июля.

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По данным ведомства, авария произошла в понедельник, 3 июля, на автодороге Озеры-Зарайск в городском округе Коломна. В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся на бок, и водитель оказался заблокирован внутри.

Очевидцами происшествия стали спасатели, которые возвращались с пожара. Они вызвали подкрепление и врачей, после чего отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возгорание, и оказали пострадавшему первую помощь.

Прибывшие на место происшествия специалисты вытащили застрявшего водителя из машины при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, и перенесли в карету скорой помощи на жестких носилках. Мужчину госпитализировали.