Избитый в Грозном адвокат Немов жаловался на слежку
Адвокат Александр Немов, которого избили в Чечне, ранее жаловался полицейским на слежку. Об этом рассказалаРИА Новости его коллега, председатель нижегородского отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст.
Фаст пояснила, что Немов заметил наблюдение со стороны неизвестных в январе и феврале 2022 года.
По ее данным, адвокат тогда обращался в УМВД по Нижнему Новгороду, у него взяли объяснения, однако никакого решения принято не было.
«Также он обращался в ФСБ РФ, но там его обращение передали в МВД по Чеченской республике, ответа на него также не было. То есть обращения в правоохранительные органы были, но не результативные», — разъяснила Фаст.
Коллега уточнила, что после нападения в Грозном у Немова гематомы на лице и ножевое ранение. По ее словам, он уже намерен вернуться в Москву.