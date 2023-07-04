Во время прогулки по лесу москвич нашел висящее на дереве мумифицированное тело

На территории Новой Москвы мужчина нашел мумифицированное тело, висящее на дереве. Об этом стало известно во вторник, 4 июля.

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По предварительным данным, страшную находку совершил 59-летний житель поселка Спортбазы, когда гулял по лесу в Щаповском поселении Троицкого административного округа. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

После осмотра эксперты сделали вывод, что тело принадлежит мужчине, который погиб около трех лет назад. Из-за мумификации точный возраст умершего выяснить не удалось. Как сообщил Telegram-канал Shot, точную причину смерти покажет экспертиза.