Shot сообщил об обстреле села в Белгородской области

Около двух часов дня 5 июля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на село Графовка в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным портала, боеприпас упал в поле, там сейчас большая воронка. Предварительно, пострадавших нет.

Также в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Карабаново в Валуйском городском округе. По его словам, никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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