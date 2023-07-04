Автомобиль рухнул с многоуровневой парковки в Москве

Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве
Автомобиль упал с многоуровневой парковки торгового центра «Филион» в Москве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РЕН ТВ.
По словам источника, в результате инцидента есть пострадавшая.
«За рулем машины находилась женщина. Ей оказывают помощь», - пояснил он.
Женщину из легкового автомобиля достали очевидцы, уточняет Telegram-канал 112.
Ранее автомобиль Mercedes-Benz ML 350 упал с третьего этажа многоуровневой парковки, расположенной возле ЖК «Савеловский Сити». Водитель остался жив и отказался от медпомощи.
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