Автомобиль упал с многоуровневой парковки в ТЦ «Филион» в Москве
На западе столицы женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и вылетела через ограждение второго этажа многоуровневой парковки торгового центра. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 4 июля.
По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел в ТЦ по адресу Багратионовский проезд, дом № 5. Из машины потерпевшей помогли выбраться очевидцы. Сейчас женщине оказывают медицинскую помощь.
Похожий инцидент произошел на многоуровневой парковке на юго-востоке столицы. Водитель не смог справиться с управлением и пробил ограждение, ведущее на улицу. В результате автомобиль завис над пропастью. Для эвакуации пострадавшего пришлось вызывать спасателей.