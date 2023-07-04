Автомобиль упал с многоуровневой парковки в ТЦ «Филион» в Москве

На западе столицы женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и вылетела через ограждение второго этажа многоуровневой парковки торгового центра. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 4 июля.

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По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел в ТЦ по адресу Багратионовский проезд, дом № 5. Из машины потерпевшей помогли выбраться очевидцы. Сейчас женщине оказывают медицинскую помощь.