Двухэтажное здание загорелось в Столешниковом переулке в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров — горит кровля с мансардой. Известно, что в строении расположены магазины одежды, адвокатская контора и кафе. По данным администрации, людей в здании нет. О погибших и пострадавших не сообщается.

Напомним, что вечером в понедельник, 3 июля, пожар произошел в здании бывшей мебельной фабрики в Химках — там воспламенились лакокрасочные материалы на площади в 400 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 2,5 тысяч квадратных метров.